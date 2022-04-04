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Yerel Bariyerlere ok gibi saplandı, yara almadan kurtuldu
Yerel

Bariyerlere ok gibi saplandı, yara almadan kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:37:00 - 2022-04-04 21:48:27

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tatlıkuyu mahallesi D100 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana geldi. 34 FAH 913 plakalı Citroen marka otomobil ile seyir halinde olan Ö.D., önce yol kenarındaki ağaca, sonra da çelik bariyerlere saplandı.

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Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlattı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücü Ö.D. yara almadan kazayı atlatırken itfaiye ekipleri aracı saplandığı bariyerlerden çıkarttı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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