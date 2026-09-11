Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Büyükelçiliği, Yahudilerin yeni yıl bayramı (Roş Haşana) için işgal devletine yönelik kutlama paylaşımında bulundu.

Büyükelçiliğin X hesabından İbranice yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Roş Haşana vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Büyükelçiliği olarak tüm İsrail vatandaşlarına tatlı ve mutlu bir yıl diliyoruz. Başarı, huzur, barış, kardeşlik ve güzel haberlerle dolu bir yıl olması dileğiyle... Mutlu bayramlar!"

BAE'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan kutlama paylaşımı, X'teki kullanıcıların büyük tepkisini çekti

ROŞ HAŞANA NE?

"Roş Haşana", İbranicede "yılın başı" anlamına geliyor. İbrani takvimine göre 5787'nci yıla giren Yahudiler, bu günü evrenin ve insanın, dolayısıyla da dünyanın yaratılış günü olarak kabul ediyor.