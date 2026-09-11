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Gündem Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj
Gündem

Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj

Yeniakit Publisher
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Barışmış, kardeşlikmiş, huzurmuş… BAE’den İsrail’e trajikomik mesaj

BAE'nin İsrail Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı X üzerinden Yahudilerin yeni yıl bayramı dolayısıyla işgal devletine yönelik kutlama paylaşımında bulundu. İbranice paylaşılan metinde barış, kardeşlik ve huzur benzeri ifadelere yer verildi. Paylaşım kısa süre içerisinde kullanıcılar tarafından yoğun tepkiyle karşılaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Büyükelçiliği, Yahudilerin yeni yıl bayramı (Roş Haşana) için işgal devletine yönelik kutlama paylaşımında bulundu.

Büyükelçiliğin X hesabından İbranice yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Roş Haşana vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Büyükelçiliği olarak tüm İsrail vatandaşlarına tatlı ve mutlu bir yıl diliyoruz. Başarı, huzur, barış, kardeşlik ve güzel haberlerle dolu bir yıl olması dileğiyle... Mutlu bayramlar!"

BAE'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan kutlama paylaşımı, X'teki kullanıcıların büyük tepkisini çekti

ROŞ HAŞANA NE?

"Roş Haşana", İbranicede "yılın başı" anlamına geliyor. İbrani takvimine göre 5787'nci yıla giren Yahudiler, bu günü evrenin ve insanın, dolayısıyla da dünyanın yaratılış günü olarak kabul ediyor.

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