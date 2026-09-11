Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Yapılan ölçüm ve analizlerde ürünlerde herhangi bir katkı maddesine veya tarım ilacı kalıntısına rastlanmadığını belirten üreticiler, hasat edilen ürünleri farklı şekillerde işleyerek tüketicilere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Aronya Ürünleri Farklı Şekillerde Tüketiciyle Buluşacak Üreticiler, aronya meyvelerini pekmez, çay, reçel ve kurutulmuş aronya olarak değerlendireceklerini belirterek, amaçlarının bölgede organik tarımı geliştirmek ve aronya üretimini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Yılmaz kardeşler, “Amacımız; bölgemizde organik tarımı geliştirmek, aronya üretimini yaygınlaştırmak ve sağlıklı, güvenilir, katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmaktır.” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Teşekkür Üreticiler, üretim ve organik sertifikasyon sürecinde kendilerine destek veren Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek, çalışmaların Gülşehir ve Nevşehir tarımına katkı sağlamasını temenni etti. Üreticiler, “Üretim ve organik sertifikasyon sürecinde bizlere destek veren, çalışmalarımızı yakından takip eden Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Üretimimizin Gülşehir’e, Nevşehir’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gülşehir’de Organik Üretime Katkı Üç yıllık emeğin ardından gerçekleştirilen hasatla birlikte Yeniyaylacık Mahallesi’nde yetiştirilen organik aronya, farklı ürünlere dönüştürülerek tüketicilerle buluşacak. Aronyanın pekmez, çay, reçel ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesiyle birlikte üretimin bölge ekonomisine, yerel tarıma ve katma değerli ürün çeşitliliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Gülşehir Yeniyaylacık’ta 3 bin fidanla başlayan aronya üretimi, organik tarım ve alternatif ürün arayışları açısından Nevşehir’de dikkat çeken örneklerden biri oldu. Yüksek antioksidan içeriği ve ekonomik değeri nedeniyle son yıllarda popülerleşen aronya üretimi, doğru iklim, toprak ve bakım şartları sağlandığında oldukça kârlı bir tarımsal yatırımdır.