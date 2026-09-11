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Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

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Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Mahallesi’nde üç yıl önce toprakla buluşturulan 3 bin aronya fidanı, bugün itibarıyla ürünlerini vermeye başladı. Aronyalar organik; üretim esaslarına uygun yetiştirilen aronyalar, pekmezden çaya, reçelden kurusuna kadar farklı ürünlere dönüştürülecek.

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Foto - Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde tarımsal üretime yönelik dikkat çeken bir çalışma daha meyvesini verdi.

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Foto - Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Yeniyaylacık Mahallesi’nde üretim yapan Burhan Yılmaz ve Burak Yılmaz, üç yıl önce büyük umutlarla toprakla buluşturdukları 3 bin aronya fidanının hasadını gerçekleştirdi. Organik üretim esaslarına uygun şekilde yetiştirilen aronya meyveleri, yapılan ölçüm ve analizlerin ardından işlenerek farklı ürünler halinde tüketicilere sunulacak.

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Foto - Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Analizlerde Tarım İlacı Kalıntısına Rastlanmadı Üretim süreci, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen organik sertifikasyon kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan ölçüm ve analizlerde yetiştirilen aronya ürünlerinde herhangi bir katkı maddesine veya tarım ilacı kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. Organik olarak yetiştirilen aronya meyvelerinin; aronya pekmezi, aronya çayı, aronya reçeli ve kurutulmuş aronya şeklinde işlenerek tüketicilerin beğenisine sunulması hedefleniyor.

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Foto - Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

“Üç Yıllık Emeğimizin Karşılığını Alıyoruz” Üreticiler Burhan Yılmaz ve Burak Yılmaz, üç yıl önce dikimini gerçekleştirdikleri fidanların hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Üreticiler ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Üç yıl önce büyük bir heyecan ve umutla diktiğimiz 3 bin aronya fidanımızın hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aronyalarımızı Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeniyaylacık Mahallesi’nde, organik üretim esaslarına uygun şekilde yetiştiriyoruz.”

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Foto - Aronya üretimi... Topraklarda organik yetiştirdiği meyve: Binlerce ürün yaptı! Üç yıllık organik aronya bunlar...

Yapılan ölçüm ve analizlerde ürünlerde herhangi bir katkı maddesine veya tarım ilacı kalıntısına rastlanmadığını belirten üreticiler, hasat edilen ürünleri farklı şekillerde işleyerek tüketicilere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Aronya Ürünleri Farklı Şekillerde Tüketiciyle Buluşacak Üreticiler, aronya meyvelerini pekmez, çay, reçel ve kurutulmuş aronya olarak değerlendireceklerini belirterek, amaçlarının bölgede organik tarımı geliştirmek ve aronya üretimini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Yılmaz kardeşler, “Amacımız; bölgemizde organik tarımı geliştirmek, aronya üretimini yaygınlaştırmak ve sağlıklı, güvenilir, katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmaktır.” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Teşekkür Üreticiler, üretim ve organik sertifikasyon sürecinde kendilerine destek veren Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek, çalışmaların Gülşehir ve Nevşehir tarımına katkı sağlamasını temenni etti. Üreticiler, “Üretim ve organik sertifikasyon sürecinde bizlere destek veren, çalışmalarımızı yakından takip eden Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Üretimimizin Gülşehir’e, Nevşehir’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Gülşehir’de Organik Üretime Katkı Üç yıllık emeğin ardından gerçekleştirilen hasatla birlikte Yeniyaylacık Mahallesi’nde yetiştirilen organik aronya, farklı ürünlere dönüştürülerek tüketicilerle buluşacak. Aronyanın pekmez, çay, reçel ve kurutulmuş ürün olarak değerlendirilmesiyle birlikte üretimin bölge ekonomisine, yerel tarıma ve katma değerli ürün çeşitliliğine katkı sağlaması hedefleniyor. Gülşehir Yeniyaylacık’ta 3 bin fidanla başlayan aronya üretimi, organik tarım ve alternatif ürün arayışları açısından Nevşehir’de dikkat çeken örneklerden biri oldu. Yüksek antioksidan içeriği ve ekonomik değeri nedeniyle son yıllarda popülerleşen aronya üretimi, doğru iklim, toprak ve bakım şartları sağlandığında oldukça kârlı bir tarımsal yatırımdır.

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