Mehmet Akif Ersoy’a kötü haber! Mahkeme kararını verdi

Uyuşturucu temini ve kullanımı ile kadınların da bulunduğu ortamlarda gerçekleştirildiği öne sürülen cinsel eylemlere ilişkin suçlamaların yer aldığı “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasında ilk duruşma gerçekleştirildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

ERSOY CEZAEVİNDE KALACAK

İlk celsenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dosyanın tutuklu sanıklarından Mustafa Manaz hakkında da aynı karar verildi. Mahkeme, Ufuk Tetik'in ise tahliyesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim 2026 tarihinde görülecek.

İDDİANAMEDE 11 KADIN MAĞDUR OLARAK YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 96 sayfalık iddianamede 11 kadın mağdur sıfatıyla bulunuyor.

Dosyada Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik sanıklar arasında yer alıyor.

İddianamede toplam 11 ayrı eyleme ilişkin suçlamalara yer verildi.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI İHBAR OLDU

İddianameye göre soruşturmanın temeli, 2 Kasım 2025'te İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbara dayanıyor.

İhbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı'nın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları ileri sürüldü. Ersoy'un çeşitli eğlenceler düzenlediği ve bu ortamlarda uyuşturucu madde temin ettiği yönünde de suçlamalar dosyaya girdi.

Savcılık, yapılan ihbarın ardından Ersoy ve diğer şüphelilere yönelik soruşturma işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

SAVCILIĞIN AĞIR SUÇLAMALARI İDDİANAMEDE

İddianamede Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden bazı kişilerle uyuşturucu kullanılan organizasyonlar düzenlediği öne sürülüyor.

Savcılık ayrıca uyuşturucu kullanımının bazı mağdurların karar verme süreçlerini etkilediğini ve sonrasında cinsel içerikli eylemlerin gerçekleştirildiğini ileri sürüyor.

Dosyadaki suçlamalara göre söz konusu buluşmalarda “doğruluk mu cesaret mi” oyunu üzerinden cinsel içerikli sorular ve talepler yöneltilerek mağdurların tepkilerinin ölçüldüğü ve bazı kişilerin çoklu cinsel ilişkilere dahil edildiği öne sürüldü.

SUÇLAMALAR YARGILAMA SONUNDA NETLEŞECEK

İddianamede yer alan bu anlatımlar savcılığın suçlamalarını ve dosyaya yansıyan iddiaları oluşturuyor. Sanıkların cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığına mahkeme, yargılama sonucunda karar verecek.

Buna karşılık Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verilmesi, Mustafa Manaz'ın cezaevinde kalması ve Ufuk Tetik'in tahliye edilmesi ilk celsede mahkeme tarafından verilen kararlar arasında yer aldı.

Gözler şimdi 9 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci duruşmaya çevrildi.