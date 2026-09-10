Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

"Manuel terapi doğru ellerde etkili bir tedavidir" Manuel terapinin bütünüyle yanlış veya sakıncalı bir uygulama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Manuel terapi, uygun hastada, doğru endikasyonla ve gerekli eğitimi almış hekimler tarafından uygulandığında doğal, etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Burada sorun manuel terapinin kendisi değil; bu uygulamanın gerekli anatomi ve klinik bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gelişigüzel yapılmasıdır" ifadelerini kullandı. "Anatomi bilinmeden insan vücuduna kuvvet uygulanamaz"