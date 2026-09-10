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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

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Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, boyun kütletmesi ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Foto - Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, boyun kütletmesi ile ilgili uyarılarda bulundu. Dr. Koca, "Manuel terapi doğru hastada, doğru teknikle ve eğitimli hekimler tarafından uygulandığında etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Ancak anatomi ve hastalık bilgisi olmadan yapılan kontrolsüz müdahale, fayda sağlamak yerine ciddi zarar verebilir" dedi.

#2
Foto - Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

Son dönemde basına yansıyan, boyun bölgesine yapılan müdahalelerin ardından gelişen ağır sağlık sorunları ve ölüm vakaları, kütletme ve benzeri uygulamaların kimler tarafından yapılması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, konunun yalnızca boyunla sınırlı olmadığını, boyun, bel, sırt ve diğer eklemlere yönelik manuel uygulamaların tıbbi değerlendirme yapılmadan, anatomi ve hastalık bilgisi olmayan kişiler tarafından uygulanmasının ciddi riskler taşıdığını belirtti.

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Foto - Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

"Manuel terapi doğru ellerde etkili bir tedavidir" Manuel terapinin bütünüyle yanlış veya sakıncalı bir uygulama olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Koca, "Manuel terapi, uygun hastada, doğru endikasyonla ve gerekli eğitimi almış hekimler tarafından uygulandığında doğal, etkili ve değerli bir tedavi yöntemidir. Burada sorun manuel terapinin kendisi değil; bu uygulamanın gerekli anatomi ve klinik bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gelişigüzel yapılmasıdır" ifadelerini kullandı. "Anatomi bilinmeden insan vücuduna kuvvet uygulanamaz"

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Foto - Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

Dr. Koca, eklem, kas, sinir ve damarların anatomik ilişkilerinin bilinmesinin yanı sıra, hangi hastada hangi tekniğin uygulanabileceğinin ve hangi durumlarda uygulanmaması gerektiğinin de bilinmesi gerektiğini belirtti. Dr. Koca, "Bir hastaya fayda sağlayabilecek bir uygulama, başka bir hastada zarar verebilir. Hastayı değerlendirmeden, hastalığı tanımadan ve anatomiyi bilmeden uygulanan bir kuvvet, ‘kaş yapayım derken göz çıkarmaya’ dönüşebilir" dedi. "Kütletme sırasında çıkan ses, hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez"

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Foto - Prof. Dr. İrfan Koca'dan dikkat çeken kritik kütletme uyarısı: Aman dikkat O uygulama tehlikeli

Kütletme sırasında duyulan sesin tedavinin başarı göstergesi olmadığını belirten Dr. Koca, "Kütletme sırasında ortaya çıkan ses, eklemde bir şeylerin düzeldiği veya hastalığın tedavi edildiği anlamına gelmez. Tedaviyi ses değil; doğru tanı, doğru endikasyon ve doğru teknik belirler. Sağlık sorunlarınızı hekim olmayan kişilere emanet etmeyin. Manuel terapi ve benzeri uygulamalar kulaktan dolma bilgilerle, kişiden kişiye aktarılan yöntemlerle veya herkese aynı işlem uygulanarak yapılabilecek uygulamalar değildir. Eğitimli ve yetkin hekimler tarafından, doğru hastaya ve doğru teknikle uygulandığında faydalı olan bir tedavi; ehil olmayan ellerde ciddi bir riske dönüşebilir" diye konuştu.

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