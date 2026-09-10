Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada bugün ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Gözaltına alınanlar arasında doktor, kameraman, muhabir, ambulans şoförü ve acil tıp teknisyenleri bulunuyor.
Gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:
Turgay Tamer – Doktor
İdris Tiftikci – Kameraman
Selahattin Günday – Muhabir
Ahmet Göksel Erdoğan – Ambulans şoförü
Mahmut Arslan – Ambulans şoförü
Özlem Uslu Öz – ATT personeli
Emre Atmaca – ATT personeli
Tuba Koç – ATT personeli
Nesrin Kaya Altınova – ATT personeli
Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümünün ardından yürütülen soruşturmada 2012 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Dosya, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından yeniden incelenmeye başlandı.