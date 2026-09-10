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Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 9 kişi gözaltına alındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada bugün ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında doktor, kameraman, muhabir, ambulans şoförü ve acil tıp teknisyenleri bulunuyor.

Gözaltı listesinde yer alan isimler şöyle:

Turgay Tamer – Doktor

İdris Tiftikci – Kameraman

Selahattin Günday – Muhabir

Ahmet Göksel Erdoğan – Ambulans şoförü

Mahmut Arslan – Ambulans şoförü

Özlem Uslu Öz – ATT personeli

Emre Atmaca – ATT personeli

Tuba Koç – ATT personeli

Nesrin Kaya Altınova – ATT personeli

Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde ölümünün ardından yürütülen soruşturmada 2012 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Dosya, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından yeniden incelenmeye başlandı.

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