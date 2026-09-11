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Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

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Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Google, Gemini'nin Günlük Özet özelliğini ABD'deki ücretsiz kullanıcılara da genişlettiğini ve böylece ücretli abonelik gerektirmeden bu özelliği deneyimleyebileceklerini duyurdu. Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları için küresel olarak kullanıma sunulan Gemini uygulaması, Alt + Space kısayoluyla masaüstünün herhangi bir noktasından yapay zeka asistanına erişmeyi mümkün kılıyor.

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Foto - Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları için küresel olarak kullanıma sunulan Gemini uygulaması, Alt + Space kısayoluyla masaüstünün herhangi bir noktasından yapay zeka asistanına erişmeyi mümkün kılarken Google, Gemini'nin Günlük Özet özelliğini ABD'deki ücretsiz kullanıcılara da genişlettiğini ve böylece ücretli abonelik gerektirmeden bu özelliği deneyimleyebileceklerini duyurdu.

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Foto - Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Mayıs ayında I/O geliştirici konferansında ilk kez tanıtılan Daily Brief, Gemini içindeki e-postalar, takvimler ve konuşmalardan gelen bilgileri bir araya getirerek doğrudan kullanıcının cihazına gönderiyor. Amaç, kullanıcıların önemli günlük yaşam bilgilerinden haberdar olmalarına yardımcı olmaktır. Daha önce Daily Brief yalnızca AI Plus, Pro veya Ultra aboneliklerine sahip kullanıcılar için mevcuttu. Google'ın Google Asistan'ı kullanımdan kaldırması ve Gemini'nin onun yerini tamamen alacak şekilde tasarlanması göz önüne alındığında, Daily Brief'i tüm kullanıcılara genişletmek özellikle mantıklı. Sabahları sık sık e-postalarınızı ve takviminizi kontrol ediyorsanız, Daily Brief faydalı bir araç olabilir. Aslında bu, Google'ın Gemini kullanıcılarına sunduğu ilk ücretsiz özellik değil; şirket daha önce de kullanıcıların Gemini Live'ın ekran ve kamera paylaşım özelliklerini Android'de ücretsiz olarak kullanmalarına izin vermişti. Gemini'de Günlük Özet nasıl kullanılır ? Daily Brief'i kullanmaya başlamak için kullanıcıların Google Workspace'i Gemini uygulamasına bağlamaları ve Kişisel Zeka ayarlarında Ücretsiz Depolama özelliğini etkinleştirmeleri gerekir. Bu ayar, Gemini'nin Gmail'den ve Workspace içindeki diğer işlevlerden bilgilere erişmesine olanak tanır. Bu özelliğin yalnızca bireysel kullanıcılar için geçerli olduğunu ve iş veya okul hesapları için geçerli olmadığını unutmayın.

#3
Foto - Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Gemini Omni, sahilde spagetti yiyen iki adamı gösteren bir video hazırladı. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcılar Günlük Özet'i Gemini kenar çubuğunda göreceklerdir. Google, özeti, acil dikkat gerektiren görevler ve uzun vadeli hedefler için öneriler de dahil olmak üzere bölümlere ayırır. Günlük Özet'in öne çıkan özelliklerinden biri etkileşimli olmasıdır; kullanıcılar görevlere tıklayarak daha fazla bilgi edinebilir ve özet üzerinden doğrudan e-postaları açmak veya etkinlikleri planlamak gibi işlemler gerçekleştirebilirler. Ancak, Daily Brief'in etkili bir şekilde çalışabilmesi için uygulamanın kişisel bilgilere erişmesi gerektiğini kullanıcılar unutmamalıdır. Veri güvenliği nedeniyle Depolama özelliği kapatılmışsa, Daily Brief'i kullanabilmek için kullanıcıların bu özelliği yeniden etkinleştirmesi gerekecektir. Google ayrıca Gemini'den gelen bilgilerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabileceği ve bu bilgilerin bir kısmının insanlar tarafından incelenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcılar hassas bilgiler içeren uygulamaları bağlarken dikkatli olmalıdır. Kullanıcılar Günlük Özet özelliğini yararlı bulmazlarsa, Kişisel Zeka ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakabilirler. Ancak, ezberlenmiş bilgilerin kullanımını tamamen durdurmak için, kullanıcıların bu bilgileri içeren konuşmaları silmeleri ve istenmeyen uygulamaların bağlantısını kesmeleri gerekir.

#4
Foto - Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Gemini'ın Windows uygulamasında öne çıkan özellikleri! Gemini'ın Windows uygulamasında öne çıkan özelliklerden biri Alt + Space klavye kısayolu. Kullanıcılar farklı bir uygulamada çalışırken bu kısayola basarak Gemini'ı mevcut ekranın üzerinde açabiliyor. Google, bu özelliğin bir belgedeki bilgileri hızlıca kontrol etmek veya bir sunum için başlık fikirleri oluşturmak gibi görevlerde kullanılabileceğini ifade ediyor. Kullanıcılar, Gemini ile sohbet etmenin ötesinde çok adımlı görevleri Google'ın kişisel yapay zeka ajanı Gemini Spark'a devredebiliyor. Ayrıca Gemini, Gmail ve Google Drive gibi Google uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak proje özeti hazırlama gibi görevleri de yerine getirebiliyor. Gemini Spark ve bazı gelişmiş özelliklerin kullanımı için Google AI aboneliği gerekiyor; kullanılabilirlik bölgeye göre değişebiliyor. Windows uygulaması Gemini'ın üretken yapay zeka araçlarını da tek bir arayüz altında topluyor. Kullanıcılar Nano Banana ile görsel üretebilirken, Gemini Omni üzerinden video oluşturabiliyor. Böylece metin yazma ve bilgi toplamanın yanı sıra görsel içerik üretimi de doğrudan masaüstü uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Google, uygulamayı arka planda çalışırken bilgisayarın performansını olumsuz etkilememesi için "hafif ve sessiz" olacak şekilde tasarladığını belirtiyor. Şirket ayrıca Windows uygulamasına önümüzdeki dönemde daha fazla yerel masaüstü özelliği eklemeyi planlıyor. Gemini'ın Windows'a gelişi, Google'ın yapay zeka asistanını bağımsız bir web hizmetinin ötesine taşıyarak kullanıcıların günlük bilgisayar kullanımının daha doğrudan bir parçası haline getirme stratejisinin devamı niteliğinde. Nisan ayında Mac için masaüstü uygulamasını kullanıma sunan şirket, Windows sürümü ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Gemini Windows masaüstü uygulaması, tarayıcı açma ihtiyacını ortadan kaldırarak yapay zekayı doğrudan işletim sisteminizin bir parçası haline getirir. Uygulamanın kendisi tamamen ücretsiz olarak indirilebilir. Google hesabınızın türüne (ücretsiz veya Premium/Google AI aboneliği) bağlı olarak sunduğu temel ve gelişmiş işlevler şunlardır; Anında Erişim (Alt + Space. Google Ekosistemiyle Entegrasyon.. Performans Dostu Mimari.

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