Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Gemini Omni, sahilde spagetti yiyen iki adamı gösteren bir video hazırladı. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcılar Günlük Özet'i Gemini kenar çubuğunda göreceklerdir. Google, özeti, acil dikkat gerektiren görevler ve uzun vadeli hedefler için öneriler de dahil olmak üzere bölümlere ayırır. Günlük Özet'in öne çıkan özelliklerinden biri etkileşimli olmasıdır; kullanıcılar görevlere tıklayarak daha fazla bilgi edinebilir ve özet üzerinden doğrudan e-postaları açmak veya etkinlikleri planlamak gibi işlemler gerçekleştirebilirler. Ancak, Daily Brief'in etkili bir şekilde çalışabilmesi için uygulamanın kişisel bilgilere erişmesi gerektiğini kullanıcılar unutmamalıdır. Veri güvenliği nedeniyle Depolama özelliği kapatılmışsa, Daily Brief'i kullanabilmek için kullanıcıların bu özelliği yeniden etkinleştirmesi gerekecektir. Google ayrıca Gemini'den gelen bilgilerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılabileceği ve bu bilgilerin bir kısmının insanlar tarafından incelenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, kullanıcılar hassas bilgiler içeren uygulamaları bağlarken dikkatli olmalıdır. Kullanıcılar Günlük Özet özelliğini yararlı bulmazlarsa, Kişisel Zeka ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakabilirler. Ancak, ezberlenmiş bilgilerin kullanımını tamamen durdurmak için, kullanıcıların bu bilgileri içeren konuşmaları silmeleri ve istenmeyen uygulamaların bağlantısını kesmeleri gerekir.