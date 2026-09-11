Google Gemini'ye beklenmedik bir şekilde gelen ücretsiz Premium Gemini: Windows uygulaması ne işe yarar?

Gemini'ın Windows uygulamasında öne çıkan özellikleri! Gemini'ın Windows uygulamasında öne çıkan özelliklerden biri Alt + Space klavye kısayolu. Kullanıcılar farklı bir uygulamada çalışırken bu kısayola basarak Gemini'ı mevcut ekranın üzerinde açabiliyor. Google, bu özelliğin bir belgedeki bilgileri hızlıca kontrol etmek veya bir sunum için başlık fikirleri oluşturmak gibi görevlerde kullanılabileceğini ifade ediyor. Kullanıcılar, Gemini ile sohbet etmenin ötesinde çok adımlı görevleri Google'ın kişisel yapay zeka ajanı Gemini Spark'a devredebiliyor. Ayrıca Gemini, Gmail ve Google Drive gibi Google uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak proje özeti hazırlama gibi görevleri de yerine getirebiliyor. Gemini Spark ve bazı gelişmiş özelliklerin kullanımı için Google AI aboneliği gerekiyor; kullanılabilirlik bölgeye göre değişebiliyor. Windows uygulaması Gemini'ın üretken yapay zeka araçlarını da tek bir arayüz altında topluyor. Kullanıcılar Nano Banana ile görsel üretebilirken, Gemini Omni üzerinden video oluşturabiliyor. Böylece metin yazma ve bilgi toplamanın yanı sıra görsel içerik üretimi de doğrudan masaüstü uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Google, uygulamayı arka planda çalışırken bilgisayarın performansını olumsuz etkilememesi için "hafif ve sessiz" olacak şekilde tasarladığını belirtiyor. Şirket ayrıca Windows uygulamasına önümüzdeki dönemde daha fazla yerel masaüstü özelliği eklemeyi planlıyor. Gemini'ın Windows'a gelişi, Google'ın yapay zeka asistanını bağımsız bir web hizmetinin ötesine taşıyarak kullanıcıların günlük bilgisayar kullanımının daha doğrudan bir parçası haline getirme stratejisinin devamı niteliğinde. Nisan ayında Mac için masaüstü uygulamasını kullanıma sunan şirket, Windows sürümü ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Gemini Windows masaüstü uygulaması, tarayıcı açma ihtiyacını ortadan kaldırarak yapay zekayı doğrudan işletim sisteminizin bir parçası haline getirir. Uygulamanın kendisi tamamen ücretsiz olarak indirilebilir. Google hesabınızın türüne (ücretsiz veya Premium/Google AI aboneliği) bağlı olarak sunduğu temel ve gelişmiş işlevler şunlardır; Anında Erişim (Alt + Space. Google Ekosistemiyle Entegrasyon.. Performans Dostu Mimari.