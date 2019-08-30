Barış Yarkadaş yeni partiyi gazlama devam ediyor: Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranı... Katıldığı televizyon programlarında, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı cilalayarak gazlayan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, iki ismin alacağı oy oranını açıkladı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, AK Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmalarını hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın alacağı oy oranını canlı yayında açıkladı. Habertürk'te yayınlanan 'Nedir ne değildir' programına konuk olan CHP'nin 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulması planlanan partinin yüzde 15 oy alacağını öne sürdü. Yarkadaş, Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerin oy oranının yüzde 15'e yaklaştığını açıkladı. Temmuz ayında elindeki anketi paylaşmıştı Yarkadaş, Temmuz ayındaki bir anket sonucunu paylaşarak Ali Babacan'ın yeni partisinin yüzde 18'lik bir oy bandında olduğunu öne sürdü.

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