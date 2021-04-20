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Gündem Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı: Müslümana kin Hristiyana saygı!
Gündem

Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı: Müslümana kin Hristiyana saygı!

Oruç tutan futbolcuları hedef alarak, onları, 'şov yapmakla' itham eden Barış Yarkadaş'a tepki yağarken, Yarkadaş'ın, Hristiyanlara gösterdiği saygıyı, Müslümanlara gösterememesi hayretle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:23:00 - 2021-04-20 17:31:24
Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı: Müslümana kin Hristiyana saygı!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu yıl da Ramazan ayında maç saatlerini düzenlememesi nedeni ile oruç tutan futbolcular, oruçlarını, maçın duraksadığı bir anda açarken, futbolcuların sorunu üzerinden TFF'yi eleştirmesi gereken çevreler, futbolcuları hedef alıyor.

Oruç açan futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti!

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Samsunspor-Bursaspor maçında, maçın duraksadığı bir anda oruç açan futbolcuları hedef aldı. Yarkadaş, twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Müslüman futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti.

Müslümana kin, Hristiyana saygı!

Gazeteci olduğunu iddia eden Yarkadaş, bir gazeteci olarak futbolcuların sorunları ile ilgilenip, TFF'yi eleştirmesi gerekirken, akıllara zarar bir şekilde onları, oruç tuttukları için hedef aldı. İnancı gereği orucunu tutan bir Müslümanı şov yapmakla suçlayan Yarkadaş'ın, bir Müslümana gösteremediği saygıyı, Hristiyanlara gösterdiği ortaya çıktı.

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