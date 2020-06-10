Barış Pınarı etkinlik alanı kültürel faaliyet ve festivallerin buluşma alanı olacak

Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi’nde yapımını tamamladığı 7 bin 500 metrekare alanı bulunan etkinlik parkı sportif, kültürel ve festivaller için hizmet verecek.

Melikgazi’ye renkli bir görünüm kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de toplu açılış töreninde açılışını yaptığı etkinlik alanımıza Barış Pınarı Harekâtına destek olmak için Barış Pınarı Etkinlik Parkı ismini vermiştik. Burada büyük bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada vatandaşlarımız için yürüyüş pisti ve bisiklet parkurunu yaptık. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecek. Alanda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuklar için güzel bir oyun grubu yerleştirdik. İlçenin üç ayrı noktasını konser, etkinlik ve gösteri alanı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlamak için bu etkinlik alanlarını merkezi yerler olarak belirledik. Biride burada yaptığımız etkinlik alanı. İnşallah sağlıklı günlerimize kavuştuktan sonra bu etkinlik alanlarımızda renkli, anlamlı ve güzel etkinlikler yapacağız” dedi.

Kayseri’nin sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir olduğunu mekan ve yer ihtiyacını gidereceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2 etkinlik alanının daha etkinliklere hizmet edeceğini belirtti.