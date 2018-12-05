Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!

yeniakit.com.tr Türkiye’nin en ünlü YouTuberlarından biri olan Barış Özcan, hakkındaki “FETÖ’cü” iddiaları ile gündeme geldi. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, Özcan’ın geçmişte, FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi ile aynı etkinliğe katılması, söz konusu gazetenin kullandığı bir tasarımın benzerini kendi YouTube kanalının logosu olarak kullanması, Ekrem Dumanlı ile yan yana bulunması, 15 Temmuz 2017’de, hain darbe girişminin yıl dönümünde yayımladığı videosunda bir diziden alıntı yaparak örgütle benzer söylemlere yer vermesi, eşi Devletşah Özcan’ın 16 Temmuz 2016’da darbeyi savunması, ailenin ABD’ye yerleşmesi gibi fazla “tesadüfe” dayanan olaylar, ünlü YouTuber hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

Zaman Gazetesi etkinliği

Özcan’ın Zaman Gazetesi’nin etkinliğine katılarak orada kullanılan bir tasarımı, şu an kendi logosu olarak kullanması dikkat çekti. Aynı zamanda Özcan’ın, söz konusu gazetenin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yan yana gelmesi de soru işaretlerine neden oldu.

Eşi darbe girişimini savundu

16 Temmuz 2016 tarihinde, Barış Özcan’ın eşi Devletşah Özcan’ın sosyal medyada, “En azından seçimle gelen seçimle gider demeyecek miyiz?” diye soran birisine verdiği şu cevap çok konuşuldu:

“Demeyin tabi... Nereden biliyorsunuz iyi bir şey olmadığını?”

Devletşah Özcan’ın bunları yazdıktan sonra, “Belki bu işlerle uğraştıkları için gidecekleri bir yere gidemediler. Orada saçma sapan bir anlaşmaya imza atamadılar ve belki 3. Dünya Savaşı çıkacaktı. Çıkmadı... Nereden biliyorsunuz?” yazması da gözlerden kaçmadı.

Darbenin yıl dönümündeki videoda örgütle aynı söylemlere ait ifadeler

Özcan’ın 15 Temmuz 2017 tarihinde, FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde yayımladığı videosundaki alıntıların örgütle aynı söylemlere sahip olması büyük tepki topladı. Alıntıda şu ifadeler kullanılıyor:

“(...) Öncesinde uyuyordum. Her şey bu yüzden oldu zaten. Meclis binasında katliam yaptıklarında hiçbirimiz uyanmadık. Suçu teröristlere attıklarında, anayasayı askıya aldıklarında... O zamanlarda da uyanmadık. Zaten hiçbir şey bir anda değişmez. İçinde olduğun kazan yavaş yavaş ısınırken farkında olmadan haşlanarak ölürsün.

Doğruluk yolunda acı çekenler kutsanmıştır. Cennetin kapıları onlar için açılacaktır.”

15 Temmuz’u lanetledi

Özcan, şahsi internet sitesinden yaptığı açıklamada darbe girişimini lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir başka grup yazar arkadaş (ki sayıları az ama epeyce bir emek harcayıp yazı yazmışlar) daha da ileri giderek beni terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışmış. İşte bu kısma itirazım var. Bırakınız “darbeye teşebbüs” gibi büyük bir vatan hainliğini ya da başka türlü terör suçlarını, hayatım boyunca -trafik suçları- dahil hiç bir suç işlemedim ve işlememeye özen gösterdim.

(...) Kanalımda sanat, tasarım ve teknoloji konularının dışındaki konularda içerik üretmeme prensibime rağmen 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle ve öncesinde terör olaylarıyla ilgili düşüncelerimi anlatan videolar yayınladım. Terörün, darbenin ve bunların girişimlerinin her türlüsünü lanetledim.

(...) Eminim bu yazar arkadaşlar çoğumuz gibi vatanını çok seven ve ona karşı olabilecek en ufak bir müdehaleyi içine sindiremediği için bu tür çıkışlar yapma refleksini gösteren kişilerdendir.”

İddialara eksik cevap verdi

Özcan hakkındaki iddiaların bu kadar büyümesine neden olan olaylardan biriyse, ünlü YouTuber’ın kendisiyle ilgili “FETÖ” iddialarına eksik cevap vermesi oldu. Kendi internet sitesinden bir yazı yayımlayarak iddiaları cevaplayan Özcan, Zaman Gazetesi ile aynı etkinliğe katılmasının darbeden çok önce olduğunu, o dönemde gazetenin yasalar dahilinde yayın yaptığını savundu. Ayrıca Özcan, çocuğunun eğitimi için ABD’de bulunduklarını belirtti. Tüm bunlarla birlikte Özcan’ın eşi ve darbe girişiminin yıl dönümünde paylaştığı videodaki alıntılarla ilgili hâlen bir açıklama yapmaması, ünlü YouTuber hakkındaki soru işaretlerini artırıyor.