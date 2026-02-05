  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin başarısını kabul eden Yunanistan'dan açıklama: ABD bir tercih yapmalı Trump: İran korkudan masaya oturmak istiyor Epstein skandalını aklama telaşı! FETÖ’nün parlattığı Gürkaynak’tan kirli kıyas İsrail'den skandal 'işgal' çağrısı: Muhalif Gantz, diplomasiyi çöpe attı, yeni bir katliamın fitilini ateşledi Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi “Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz! Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı
Dünya Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı
Dünya

Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi’de yapılan üçlü müzakerelerin ardından, görüşmelerin yakın gelecekte ABD’de devam edebileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya işaret etti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, savaşın bitirilmesi amacıyla ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin 4-5 Şubat'ta yapılan yeni turunu değerlendirdi.

 

“Muhtemelen ABD'de”

Söz konusu görüşmeler sonucu Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişiminin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, esir takası sürecinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Abu Dabi'deki toplantılara katılan Ukrayna müzakere heyeti Kiev'e döndüğünde daha fazla ayrıntıyı kendilerinden öğreneceğini belirterek, "Sonraki görüşmelerin yakın gelecekte yapılmasının planlandığı söylenebilir. Muhtemelen ABD'de." diye konuştu.

 

"Görüşmeler yapıcıydı"

Üçlü müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de iki gün süren görüşmeleri değerlendirdi.

 

Umerov, "Görüşmeler yapıcıydı ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklandı." ifadesini kullandı.

Görüşmeler sonucu 5 ay aradan sonra esir takasının tekrar yapılmasının mümkün olduğunu kaydeden Umerov, "Heyetler iki gün boyunca, ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona ermesinden sonraki sürecin izlenmesi de dahil olmak üzere hala çözülmemiş konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler, ilgili başkentleri bilgilendirme ve önümüzdeki haftalarda üçlü görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.

Trump'tan bir satış örneği daha "Barışın önündeki engel Zelenskiy" İşi bitti kapının önüne koydu
Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu

Dünya

Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu

Zelenskiy yine ağlamaya başladı
Zelenskiy yine ağlamaya başladı

Gündem

Zelenskiy yine ağlamaya başladı

Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!
Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Gündem

Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var!

Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!
Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!

Gündem

Diplomasi trafiği Abu Dabi'ye taşındı! Donbas bilmecesine çözüm aranıyor: Zelenskiy'den tarihi çıkış!

Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!
Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!

Dünya

Zelenskiy'den Trump'a teşekkür!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23