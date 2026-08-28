Barış masası dağıldı! Rusya-Ukrayna savaşında yeniden başa dönüldü

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yürütülen diplomatik temaslarda kritik bir dönemece girildi.

Kremlin'e yakın üç kaynağın Bloomberg'e aktardığı bilgilere göre, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından Moskova askeri operasyonların dozunu artırmaya hazırlanıyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, müzakere çerçevelerinin fiilen çöktüğünü ve tarafların savaşın başlangıcındaki noktaya geri döndüğünü belirtti.

RUSYA SALDIRILARIN ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR

Moskova'nın özellikle Kiev'in merkezi ile Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynaklar, savaşta gelinen mevcut aşamanın askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirterek çok daha ağır saldırıların gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

TAKTİK NÜKLEER SİLAH SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Haberde en dikkat çekici değerlendirme ise nükleer silahlarla ilgili oldu.

Bazı Rus yetkililerin, savaşın daha fazla tırmanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son çare olarak taktik nükleer silahlara başvurabileceğini düşündüğü aktarıldı.

Bununla birlikte Putin'in böyle bir karar aldığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Moskova'nın yakın vadede değerlendirdiği seçeneğin ise konvansiyonel balistik füze saldırılarının artırılması olduğu belirtiliyor.

MOSKOVA'NIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların yanı sıra Ukrayna'nın Rus petrol rafinerileri ve lojistik hatlarına düzenlediği saldırıların Kremlin üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi.

Moskova'nın, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silah ve istihbarat desteğini de NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

PUTİN'DEN “PANDORA'NIN KUTUSU” UYARISI

Putin de hafta sonu Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

“Ukrayna bu Pandora'nın kutusunu açtı” diyen Putin, Kiev yönetimine seslenerek ekonominin en hassas sektörlerinde karşılık görmeye hazır olunması gerektiğini söyledi.

ABD'NİN BARIŞ GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERMEDİ

ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimlerin de şu ana kadar somut bir sonuç vermediği belirtildi.

Washington'ın İran'la yaşanan çatışmaya yoğunlaşmasının Ukrayna diplomasisini ikinci plana ittiği aktarılırken, Kremlin'in de Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen yıl Alaska'da gerçekleştirilen zirvenin ardından oluşan diplomatik zemine yönelik güvenini kaybettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da haziran ayında Moskova'nın yaklaşımına katılmadıklarını belirterek, “Eğer bir anlaşma olsaydı, savaş sona ermiş olurdu” ifadelerini kullanmıştı.

Rubio, temmuz ayında Filipinler'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise müzakere sürecinde “yeni kavramlara” ihtiyaç bulunduğunu söylemişti.

SAVAŞTA YENİ VE DAHA SERT DÖNEM

Diplomatik sürecin tıkanmasıyla birlikte gözler yeniden cepheye çevrildi. Kremlin'e yakın kaynakların aktardığı tabloya göre Moskova, ekonomik baskılar ve Rusya içindeki stratejik noktalara gerçekleştirilen saldırılara daha ağır askeri yöntemlerle karşılık vermeyi değerlendiriyor.

Barış masasındaki çöküşün ardından savaşın yeniden başlangıçtaki sert askeri hesaplaşma noktasına sürüklendiğine ilişkin değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna hattında çok daha tehlikeli bir tırmanış yaşanabileceği endişelerini artırdı.