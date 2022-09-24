Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta dikkat çeken isimler arasında Barış Alper Yılmaz da yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?
Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:
Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de Rize İkizdere'de dünyaya geldi. Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
22 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 26 maçta 545 dakika forma giydi.