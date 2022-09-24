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Spor Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:
Spor

Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz karşılaşmanın en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-09-24 23:40:00 -
Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Maçta dikkat çeken isimler arasında Barış Alper Yılmaz da yer aldı. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?  

Barış Alper Yılmaz kim kaç yaşında? Barış Alper Yılmaz kariyeri:

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de Rize İkizdere'de dünyaya geldi. Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 26 maçta 545 dakika forma giydi.

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