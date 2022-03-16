Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Barcelona-Galatasaray maçında İspanyol ekibin kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Perşembe günü oynanacak mücadele, saat 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi, İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek.
Mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol ekibinde Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.
6 kişi kadroda yok
Barcelona'nın, Galatasaray maçı kamp kadrosunda Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Alex Balde, Ez Abde ve Samuel Umtiti yer almadı.