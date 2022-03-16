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Spor Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Spor

Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Barcelona-Galatasaray maçında İspanyol ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:52:00 -
Barcelona'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0'ın rövanşında Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Perşembe günü oynanacak mücadele, saat 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi, İtalyan hakem Daniel Orsato yönetecek.

Mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İspanyol ekibinde Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu.

6 kişi kadroda yok

Barcelona'nın, Galatasaray maçı kamp kadrosunda Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Alex Balde, Ez Abde ve Samuel Umtiti yer almadı.

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