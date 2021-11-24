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Spor Barcelona'nın eski yıldızı geri döndü
Spor

Barcelona'nın eski yıldızı geri döndü

La Liga devi Barcelona'da takımın eski yıldızlarından Bojan Krkic kulübe geri döndü.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:19:00 -
Barcelona'nın eski yıldızı geri döndü

La Liga devi Barcelona'da takımın eski yıldızlarından Bojan Krkic kulübe geri döndü.

Teknik direktörlüğe takımın efsane ismi Xavi Hernandez'i getiren Barcelona daha sonra eski futbolcusu 38 yaşındaki Daniel Alves ile kontrat imzalamıştı.

La Masia'da yetişen ve bir dönem adından fazlasıyla söz ettiren Bojan Krkic de Barcelona'ya döndü. Ancak 31 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonunda yorumculuk yapacak.

Andres Iniesta ile birlikte Japon ekibi Vissel Kobe'de forma giyen Bojan Krkic sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak. İspanyol futbolcu bu süreyi Barça TV'de yorumcu olarak geçirecek.

Sırp asıllı Bojan Krkic, 1990'da İspanya'da doğdu. Futbola Barcelona altyapısında başlayan oyuncu 2007'de 17 yaşındayken A takıma yükseldi.

Bojan Krkic piyasaya ilk çıktığında Lionel Messi ile kıyaslanıyordu ve Barcelona'nın geleceği olarak görülüyordu. Ancak Krkic'in kariyeri beklenen rotada ilerlemedi.

Beklentilerin altında kaldıktan sonra 2011'de 12 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan futbolcu daha sonra Milan'da da kiralık top koşturdu. Ardından sırasıyla Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves ve Montreal Impact formaları giyen Krkic geçen yaz Japonya'nın yolunu tuttu.

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