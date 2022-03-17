Barcelona'dan tepki çeken 'Kerem' göndermesi

Maç öncesi "Cehennem o kadar da kötü bir yer gibi görünmüyor" gibi sempatik paylaşımlar yapan La Liga ekibi, Kerem Aktürkoğlu göndermesi yaptı.

2. golü atan Pedri ve Harry Potter fotoğrafları paylaşan Barcelona, gözlük fotoğrafıyla Kerem'e gönderme yaptı. Galatasaray tarafları paylaşımın altına espriyi beğenmediklerini belirten yorumlar bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından Exxen'e şunları söyledi:

"Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yorulduğumuz anlarda itici güç oldular. Sonunu getiremedik. Umarım lige daha fazla odaklanıp, ligi en üst noktada bitiririz."

"Soyunma odasına 1-0 gidebilirdik. bazen rehavete kapılıyorsunuz. Maç boyunca yapmadığımız bir hata yaptık. 10 kişiyken gol yedik, tam yerleşmemiştik. Barcelona böyle ufak hataları affetmez. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Harika mücadele verdik."