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Spor Barcelona'dan Getafe'ye gol yağmuru
Spor

Barcelona'dan Getafe'ye gol yağmuru

Barcelona, La Liga'nın 31. haftasında sahasında Getafe'yi 5-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 02:15:00 -
Barcelona'dan Getafe'ye gol yağmuru

La Liga'nın 31. haftasında, Barcelona sahasında Getafe karşısında 5-2 kazandı. Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 8 ve Dk. 33), Sofian Chakla (Dk. 28, kendi kalesine), Clement Lenglet (Dk. 87) ve Antoine Griezmann (Dk. 90+2, penaltıdan), Getafe'nin gollerini de Clement Lenglet (Dk. 12, kendi kalesine) ve Enes Ünal (Dk. 69) kaydetti.

Ünal ikinci golünü attı

Maçın 67. dakikasında Ronald Araujo'nun ceza sahasında yaptığı faulle takımına penaltı kazandıran Enes Ünal, iki dakika sonra kullandığı penaltıyı da gole çevirdi.

Milli futbolcu bu sezon Getafe formasıyla İspanyol liginde ikinci golünü attı.

Barcelona karşısında yedeklerde başlayan Enes, 63. dakikada Angel Luis Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Sezonun bitmesine 6 maç kala La Liga'daki şampiyonluk yarışında lider Atletico Madrid'i (73), Real Madrid (70) ve Barcelona (68) takip ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Messi 25 yaptı

Diğer yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü.

Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.

La Liga'da şimdiye kadar 7 kez gol kralı olan Messi, sekizinciye de çok yakın gözüküyor.

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