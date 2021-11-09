Barcelona'da yeni dönem başladı
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, kulüpteki ilk antrenmanına çıktı. İlk iş olarak disipline önem veren 41 yaşındaki teknik adam, takım içindeki yeni kuralları açıkladı.
Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı. Mirror'da yer alan habere göre takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştiren teknik adam futbolcularına yeni koyduğu kuralları aktardı.
1- Oyuncular antrenmana 90 dakika erken gelecek
Gelenek olarak, Barcelona'nın antrenmanları saat 11'de başlıyor. Ancak yeni kurala göre futbolcular idmana 90 dakika erken gelecekler.
2- Teknik ekip daha da erken gelecek
Xavi'nin Barcelona'daki teknik ekibi ise antrenmana futbolculara örnek olmak için 2 saat önceden gelecek.
3- Oyuncular yemeklerini tesislerde yiyecekler
Oyuncularının ne tür yiyecekler ile beslendiğini denetlemek isteyen Xavi, bu konuda da taviz vermeye niyetli değil.
4- Antrenmanların kurallarını çiğneyenlere ağır cezalar
Disiplininden taviz vermek istemeyen Xavi, futbolcularının antrenmanda temel kuralları çiğnemelerini istemiyor. Kurallara uymayanlara ise ağır cezalar gelecek.
5- Maçtan önce geceleri dışarı çıkmak yasak
Futbolcuların, maçtan 48 saat önce geceleri dışarı çıkmaları yasak. Xavi'nin özellikle bu kural konusunda inanılmaz derecede katı olduğu aktarılanlar arasında yer alıyor.
6- Saha dışı alışkanlıklar kontrol edilecek
Xavi'nin teknik ekibi, oyuncuların boş zamanlarını nasıl değerlendirmeyi seçtikleri konusunda dikkatli olacak.
7- Riskli faaliyetler yasaklanacak
Barcelona, oyuncularının hiçbirinin kulüp tarafından potansiyel olarak riskli görülen hobilerle uğraşmasına izin vermeyecek. Elektrikli bisikletler ve sörf, Xavi tarafından yasaklanan etkinliklerden sadece ikisi.