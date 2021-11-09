Barcelona'da yeni dönem başladı

Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı. Mirror'da yer alan habere göre takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştiren teknik adam futbolcularına yeni koyduğu kuralları aktardı.

1- Oyuncular antrenmana 90 dakika erken gelecek

Gelenek olarak, Barcelona'nın antrenmanları saat 11'de başlıyor. Ancak yeni kurala göre futbolcular idmana 90 dakika erken gelecekler.

2- Teknik ekip daha da erken gelecek

Xavi'nin Barcelona'daki teknik ekibi ise antrenmana futbolculara örnek olmak için 2 saat önceden gelecek.

3- Oyuncular yemeklerini tesislerde yiyecekler

Oyuncularının ne tür yiyecekler ile beslendiğini denetlemek isteyen Xavi, bu konuda da taviz vermeye niyetli değil.

4- Antrenmanların kurallarını çiğneyenlere ağır cezalar

Disiplininden taviz vermek istemeyen Xavi, futbolcularının antrenmanda temel kuralları çiğnemelerini istemiyor. Kurallara uymayanlara ise ağır cezalar gelecek.

5- Maçtan önce geceleri dışarı çıkmak yasak

Futbolcuların, maçtan 48 saat önce geceleri dışarı çıkmaları yasak. Xavi'nin özellikle bu kural konusunda inanılmaz derecede katı olduğu aktarılanlar arasında yer alıyor.

6- Saha dışı alışkanlıklar kontrol edilecek

Xavi'nin teknik ekibi, oyuncuların boş zamanlarını nasıl değerlendirmeyi seçtikleri konusunda dikkatli olacak.

7- Riskli faaliyetler yasaklanacak

Barcelona, oyuncularının hiçbirinin kulüp tarafından potansiyel olarak riskli görülen hobilerle uğraşmasına izin vermeyecek. Elektrikli bisikletler ve sörf, Xavi tarafından yasaklanan etkinliklerden sadece ikisi.