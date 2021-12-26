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Spor Barcelona Yusuf Demir kararını verdi
Spor

Barcelona Yusuf Demir kararını verdi

Sezon başında kiralık olarak transferi gerçekleşen Yusuf Demir'in Barcelona kariyeri kısa sürüyor. Katalan ekibi, satın alma opsiyonu bulanan 18 yaşındaki futbolcuyu almaktan vazgeçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 15:49:00 -
Barcelona Yusuf Demir kararını verdi

Sezon başında kiralık olarak transferi gerçekleşen Yusuf Demir'in Barcelona kariyeri kısa sürüyor. Katalan ekibi, satın alma opsiyonu bulanan 18 yaşındaki futbolcuyu almaktan vazgeçti.

Marca'da yer alan habere göre Katalan ekibi, 10 maçta oynaması halinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek olan Yusuf Demir'i oynatmama kararı aldı.

Bu zamana kadar 9 maça çıkan Türk asıllı futbolcunun ekonomik durumlar nedeniyle bonservisini almama kararı veren Barcelona'nın devre arasında Yusuf'u takımdan göndereceği belirtildi.

Yusuf'un önce Rapid Wien'e döneceği, sonrasında ise oynayabileceği bir takıma Transfer olacağı öne sürülürken Barcelona'da kalmayacağının kesin olduğu aktarıldı.

Yusuf Demir, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 9 maçta, gol ve asist katkısı yapamadı.

 

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