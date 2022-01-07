  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı
Spor

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:16:00 -
Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.

Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon avro olarak gösteriliyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu bulunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay