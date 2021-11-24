Barcelona son 16 şansını tehlikeye attı!

Xavi Hernandez, Barcelona'nın başında teknik direktör olarak çıktığı ilk maç olan ligdeki Espanyol derbisini kazansa da Benfica'yı ağırladığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Benfica ile golsüz berabere kalarak bir üst tur şansını zor asoktu.

Golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada iki takım da rakip ağları birer kez bulsa da bu goller VAR kontrollerinin ardından iptal edildi.

İki takım da karşılaşma boyunca birçok fırsattan yararlanamazken, özelikle maçın son anları çok hareketli geçti. Benfica, maçın 90+3. dakikasında yakaladığı çok net pozisyonda boş kaleye karşı golü bulamadı.

Bu sonuçla 5. hafta sonrasında E Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1- Bayern Münih: 15 Puan

2- Barcelona: 7 Puan

3- Benfica: 5 Puan

4- Dinamo Kiev: 1 Puan

Her ne kadar son maçlara 2. sırada girecek olsa da, Barcelona E Grubu 6. ve son hafta maçında Bayern Münih'in konuğu olacak. Öte yandan Benfica ise kendi sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Barcelona'da Avusturya asıllı Türk futbolcu 18 yaşındaki Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona adına bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.