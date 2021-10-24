Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona-Real Madrid maç sonucu
La Liga'nın 10.haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Futbolseverler Barcelona-Real Madrid maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona-Real Madrid maçı ne oldu?
La Liga'da 10.hafta heyecanı sürüyor. Haftanın kritik maçında Barcelona ile Real Madri karşı karşıya geldi.
Barcelona-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Barcelona-Real Madrid maç sonucu
Zorlu karşılaşma saat 17.15'te başladı. Mücadele konuk ekip Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sürüyor.
Barcelona-Real Madrid maçı İlk 11'leri
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema