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Gündem Barbaros gemisi yeni hazırlıklar için Filyos'a demir attı
Gündem

Barbaros gemisi yeni hazırlıklar için Filyos'a demir attı

"Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na geldi. Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:12:00 -
Barbaros gemisi yeni hazırlıklar için Filyos'a demir attı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Filyos Limanı'na ulaştı.

Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.

Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor.

Gemide bir helikopter pisti de bulunuyor.

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Yorumlar

Hakan Es

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