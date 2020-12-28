Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Haftalık Baran Dergisi, Tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun Akit Tv canlı yayınında üniversitelere ilişkin sözlerini değerlendirdi. "Bu hafta üniversite çevrelerinde yaşanan ve tüm cemiyet tarafından bilinen yozlaşma ve ahlak problemi gündeme gelecekti ki, yine mevzu ile değil de ilgilileri ile uğraşma hastaları meseleyi bağlamından koparıp boğuılmaya mahkum etti" ifadeleri ile başlayan haberde Türkiye genelindeki üniversiterde yaşanan ahlaksız olaylar derlendi.

Tüyler ürperten fuhuş ve taciz olayları

Çarpıcı bir derlemeye imza atan Baran Dergisi, "Öğrencilerin yanı sıra hocaların da dahil olduğu mevzular memleketimizin üniversite manzarasını göstermesi bakımından ehemmiyet arzediyor." diyerek, üniversitelerde çeşitli tarihlerde yaşanan şu olayları aktardı:

Yer: Çukurova Üniversitesi / Adana - Olay: 'Fuhuşa zorlanan zor durumdaki üniversiteli kızlar'

Adana’da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12’si kadın 17 zanlı adliyeye sevk edilirken, kendisi de üniversite öğrencisi olan zanlılardan birinin, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerinin fotoğraflarını WhatsApp üzerinden erkeklere gönderip fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran’da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20’si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Ege Üniversitesi / İzmir - Olay: Tacizci Profesör

İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında geçen yıl aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayet etti. Z.E.B., hakkında başlatılan idari soruşturma sürerken öğrenciler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öğrencilerin 'taciz' şikayetleri

Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü." dedi. Bir başka öğrenci ise hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, 'Seksi kadın, şeyini giysen mi?' şeklinde fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve 'Maskeni kastettim' dediğini söyledi.

Yer: Çankaya Üniversitesi / Ankara - Olay: Hocasını öldüren öğrenci

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen yıl 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020’de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Yer: Gaziantep Üniversitesi - Olay: Bıçaklarla birbirine giren hocalar

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İ. K. ile aynı fakültede görev yapan Doç. Dr. E. T. arasında bir süre önce yaşanan sorunlar T'nin Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmasıyla durdu.

Kampüse dönmesi ile yeniden başladı

2 ay önceki rektör değişiminin ardından Doç. Dr. T. idari görevini bırakıp yeniden ana kampüsteki Fen Edebiyat Fakültesine dönmesiyle yeniden başladı. İki hoca arasında çıkan tartışmanın ardından, olayı öğrenen T'nin eşi Fen Edebiyet Fakültesi'ne gelerek Prof. Dr. K.'ya uyarıda bulundu. İkili arasında çıkan ve bıçak çekilen tartışma binadaki akademisyenle tarafından büyümeden sonlandırıldı. Olayla ilgili olarak üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.

Yer: Edirne Üniversitesi - Olay: Otelde basılan üniversite öğrencileri

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen birisi öğrenci 2 erkek, gözaltına alındı.

Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Burdur

Burdur MAKÜ'de görevli öğretim üyesinin, kız öğrencilere taciz ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın kullanıcı Twitter hesabından "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa sürede yayıldı. Öğretim görevlisi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Selçuk Üniversitesi / Konya - Olay: Üniversitede yasak aşk

Konya Selçuk Üniversitesi’nde görevli, evli iki akademisyen arasındaki yasak aşk yargıya taşındı. Ö.G.H. çalıştığı fakültenin bölüm başkanı Prof. Dr. H.S.Ç.’nin 2 yıl boyunca tecavüz, tehdit, hakaret ve şantajlarına maruz kaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. H.S.Ç., 'Unvanımı kullanarak akademik yükselme planı yapmış' diye kendisini savundu.

'İlk başta ben de karşılık verdim'

"H.S.Ç.’yi 20 yıldır tanırım. İkimiz de evli ve çocukluyduk. Mart 2016’da duygusal bir ilişkiye başladık. İlk 2-2.5 ay karşılıklı mesajlaşmalar, duygusal paylaşımlarla geçti. Görüntülü konuşmalar ve mesajlaşmalar esnasında birçok resim istemeler oldu. Başta bu isteklere ben de karşılık verdim."

'7 kez tecavüz etti'

"İstemememe ve karşı koymama rağmen tehdit ve şantajla makam odasında 3, benim odamda bir, arabada ise 3 kez olmak üzere 7 kez tecavüz etti. Antalya, Bursa ve makam odasında olmak üzere 3 kez de yine tehdit ederek tecavüz etti."

Yer: İstanbul Üniversitesi - Olay: Üniversiteli öğrencilere çıplak fotoğrafla şantajı

"Üniversite öğrencileri N.P ve E.S, kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri iddiasıyla yapımcı ve güzellik yarışması organizatörü F.D hakkında taciz ve şantaj suçlamasıyla şikayetçi oldu. Savcıya ifade veren öğrencilerden N.P ‘Beni oyuncu yapacağını söyleyerek çıplak fotoğraflarımı çekti’ dediği F.D’nin bu fotoğrafları kendisinden izinsiz bir internet sitesinde yayınladığını kaldırılması için de para istediğini iddia etti. Diğer öğrenci E.S ise ifadesinde ‘Giyinmeye çalışırken kabine geldi, beni taciz etti. Çırılçıplak fotoğraflarımı çekmeye çalıştı’ dedi.