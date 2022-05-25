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Aktüel Barajda erkek cesedi bulundu
Aktüel

Barajda erkek cesedi bulundu

Denizli'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 21:23:00 -
Barajda erkek cesedi bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Baraj göletine gezmeye çıkan bir vatandaş, su kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 5 günden beri haber alınamayan İshak Eskicioğlu'na (29) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan Eskicioğlu hakkında daha önceden de kayıp başvurularının bulunduğu öğrenildi.

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