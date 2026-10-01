Suriye-Hizbullah iddiası ortalığı karıştırdı! Ankara’dan jet hızında yalanlama

Bazı uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında Türkiye’yi yakından ilgilendiren dikkat çekici bir iddia gündeme getirildi.

Söz konusu paylaşımlarda, Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin Türkiye’de bir araya geldiği ve görüşmeye Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

İddianın yayılmasının ardından Ankara’dan açıklama gecikmedi.

DMM: TAMAMEN ASILSIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya geldiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.”

TARİH, MEKAN VE TEMAS İDDİALARINA DA YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalnızca görüşmenin gerçekleştiği yönündeki iddiayı değil, haberlerde yer verilen ayrıntıları da yalanladı.

DMM, söz konusu paylaşımlarda görüşmenin tarihi, gerçekleştirildiği yer ve taraflar arasındaki temaslara ilişkin çeşitli ayrıntıların aktarıldığına dikkat çekerek bunların hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını açıkladı.

Merkez açıklamasında,

“Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir.”

ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARA “RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN” ÇAĞRISI

DMM, kamuoyunu dezenformasyon içeren haber ve sosyal medya paylaşımlarına karşı dikkatli olmaya da çağırdı.

Açıklamada,

“Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”

Böylece Suriye hükümeti ile Hizbullah arasında MİT’in ev sahipliğinde Türkiye’de gizli bir görüşme gerçekleştirildiği yönündeki iddialar Ankara tarafından kesin bir dille yalanlanmış oldu.