Bahçeli'den Yeni Parti'ye tepki: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 28’inci dönem 5’inci yasama yılı açılışında Özgür Özel önderliğindeki YENİ Parti grubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında salonu terk etmesini değerlendirdi. Meclis çatısı altında sergilenen bu protestoyu eleştiren Bahçeli, siyasi nezaket vurgusu yaparak; "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı. Yeni Parti'den yenilik bekliyoruz." dedi.
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