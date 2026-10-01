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Gündem Bahçeli'den Yeni Parti'ye tepki: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı
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Bahçeli'den Yeni Parti'ye tepki: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Bahçeli'den Yeni Parti'ye tepki: Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin 28’inci dönem 5’inci yasama yılı açılışında Özgür Özel önderliğindeki YENİ Parti grubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında salonu terk etmesini değerlendirdi. Meclis çatısı altında sergilenen bu protestoyu eleştiren Bahçeli, siyasi nezaket vurgusu yaparak; "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı. Yeni Parti'den yenilik bekliyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor. 

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