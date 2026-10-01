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Gündem TİP’li provokatörle ilgili şok iddia! Şık’ın meyhane parasını tefeci Korkmaz mı ödedi?
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TİP’li provokatörle ilgili şok iddia! Şık’ın meyhane parasını tefeci Korkmaz mı ödedi?

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TİP’li provokatörle ilgili şok iddia! Şık’ın meyhane parasını tefeci Korkmaz mı ödedi?

Görünüşte kapitalistlere düşman olan TİP’in provokatör milletvekillerinden Ahmet Şık ile kara para baronu Sezgin Baran Korkmaz hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Sosyalist geçinen TİP’in provokatör milletvekillerinden Ahmet Şık’ın tefecilikten aranan Sezgin Baran Korkmaz’dan internet sitesi kurmak için aldığı paralarla Beyoğlu’nda meyhane açtığı iddiası dolaşıma girdi.

Bu iddia karşısında suskun kalan Şık, Korkmaz’ı fena kızdırdı. Öyle ki Korkmaz, kendisini tanımıyormuş gibi davranan eski dostu Şık’ı televizyona çıkmaya davet etti.

 

İkilinin yüzleşip yüzleşmeyeceği merak edilirken sosyal medyada görünüşte kapitalistlere düşman olan Şık’ın kara para baronu Sezgin Baran Korkmaz’a taşınma giderlerini dahi ödettiği konuşuluyor.

Buna rağmen Şık’ın sessizliğini koruması kafaları karıştırıyor.

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