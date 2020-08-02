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Aktüel

Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:21:11 -
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı gölünün Kuşçu Marina bölgesinde serinlemek için suya giren Harun B. (20), bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baraj gölüne girerek, Harun B'yi sudan çıkardı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Harun B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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