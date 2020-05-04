Baraj göllerinden balık üretimine katkı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kullanımındaki baraj ve göletler balıkçılık faaliyetlerinde de kullanılıyor. Böylece, bu tesisler, ülkenin gıda güvenliğine de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleriyle balıklandırılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, limnolojik etüt (iç su eko sisteminin incelenmesi), yavru balık üretimi, balıklandırma ve stok tespiti gibi çalışmalar yapılıyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi için DSİ'ye ait 7 su ürünleri istasyonunda çalışma yürütülürken, rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri de belirleniyor. Bu amaçla geçen yıl inşa halindeki bir baraj gölünde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlamış 10 baraj gölünde limnolojik etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

Baraj gölleri balıklandırıldı

İzmir-Ürkmez, Bolu-Gölköy, Adana-Seyhan, Amasya-Yedikır, Elazığ-Keban, Edirne-İpsala, Şanlıurfa-Atatürk Barajı su ürünleri istasyonlarında 2019 yılında üretilen 22 milyon 700 bin pullu sazan, 2 milyon 500 bin şabut ile baraj gölleri balıklandırıldı.

Baraj göllerinde kafeslerde balık yetiştiriciliğine ilişkin bugüne kadar 144 baraj gölü üretime açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulamaya geçirilen 600 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 200 bin ton oldu. Ayrıca, baraj göllerinde yarı kontrollü üretim yapılabilmesine de imkan sağlanırken, bugüne kadar 11 rezervuara ilişkin "uygun" görüşü verildi.

Göletlerin projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğine açılması çalışmalarına ilişkin bugüne kadar uygun görülen 142 gölette yetiştiricilik uygulama esasları belirlendi. Uygulamaya geçirilen 60 projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 5 bin 500 ton oldu.

Avlanabilir stok tespiti ve değerlendirme çalışmaları geçen yıl içinde 8 baraj gölünde tamamlandı. Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 185 baraj gölünden geçen yıl toplam 13 bin 900 ton çeşitli türde su ürünü üretildi.

- Bugüne kadar ticari avcılığa açılan 185 baraj gölünden geçen yıl çeşitli türlerde toplam 13 bin 900 ton su ürünü elde edildi

- Su ürünleri istasyonlarında üretilen 22 milyon 700 bin pullu sazan, 2 milyon 500 bin şabut ile baraj gölleri balıklandırıldı