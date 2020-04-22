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Aktüel

"Barabar"dan 23 Nisan için özel şarkı

2020-04-22 10:54:01 -
"Barabar"dan 23 Nisan için özel şarkı

İSTANBUL (AA) - Oyuncular Taner Ölmez ve Serkan Keskin'in de üyeleri arasında bulunduğu Barabar müzik grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yeni şarkı hazırladı.

Grubun, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladığı "Birazcık Umut Lazım Bize" şarkısı dinleyiciyle buluştu.

Şarkıda, bu dönemde çalışmak zorunda olanlar için alkış yapmaya davet edilen dinleyicilerin, aynı müzik ve kendi yazdıkları sözlerle doğaçlama yapmalarını isteniyor.

Klibi grup üyelerinin evde kaldıkları görüntülerden oluşturulan şarkının sözleri şöyle:

"Birazcık umut lazım bize, bugünler de elbet çıkar düze/Güneş çıkınca gökkuşağı eğilse, sarılsa bize aydede/Biliyorum kalmak lazım evde, ama sımsıkı sarıl hayallerine/Bir çare bu derde, dermanı her neyse/Sen de gel katıl bize bir şeyler söyle/En ihtiyaç duyduğum zamanda, gün ağarsa dört bir yanda/Umut bir nefes kadar yakınında/Her ne arar isen kendinde ara/Hep Barabar yapak, tey tey/Yaşamak ne güzel bir şey/Alkışla en büyük biçimde, zorunlu çalışan emekçilere/Söylemek istersen bir şeyler sen de bize ve söz sırası şimdi sende."


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