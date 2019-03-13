Banker Bilo filmi gerçek oldu! Umut tacirleri, kaçak göçmenleri yarı yolda bıraktı
İnsan kaçakçıları tarafından İstanbul'dan sınıra kadar götürülme vaadiyle kandırılıp yola çıkan Somali uyruklu 16 kaçak göçmen, umut tacirleri tarafından Edirne girişinde yarı yolda kaderine terk edildi.13 Mart 2019 Çarşamba 11:29
Edirne'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladı.
Alınan bilgiye göre, organizatörler, İstanbul'da sınıra kadar bırakma karşılığı anlaştıkları düzensiz göçmenleri Edirne'ye getirerek kent girişinde bıraktı.
Sınıra doğru yürürlerken polis fark etti
Yarı yolda bırakıldıklarını anlayan düzensiz göçmenler, sağanak nedeniyle çamur olan tarlalardan sınıra yürürken polis tarafından fark edildi.
Aralarında 8'i kadın, 1'i çocuk 16 Somali uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli - Edirne kara yolunun 1. kilometresinde yakaladı.
Üzerinde tanıtıcı kimlik ve pasaport olmayan Somali uyruklu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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