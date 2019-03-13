Banker Bilo filmi gerçek oldu! Umut tacirleri, kaçak göçmenleri yarı yolda bıraktı İnsan kaçakçıları tarafından İstanbul'dan sınıra kadar götürülme vaadiyle kandırılıp yola çıkan Somali uyruklu 16 kaçak göçmen, umut tacirleri tarafından Edirne girişinde yarı yolda kaderine terk edildi.

Edirne'de göçmen kaçakçılarının kent girişinde bıraktığı düzensiz göçmenleri polis yakaladı. Alınan bilgiye göre, organizatörler, İstanbul'da sınıra kadar bırakma karşılığı anlaştıkları düzensiz göçmenleri Edirne'ye getirerek kent girişinde bıraktı. Sınıra doğru yürürlerken polis fark etti Yarı yolda bırakıldıklarını anlayan düzensiz göçmenler, sağanak nedeniyle çamur olan tarlalardan sınıra yürürken polis tarafından fark edildi. Aralarında 8'i kadın, 1'i çocuk 16 Somali uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli - Edirne kara yolunun 1. kilometresinde yakaladı. Üzerinde tanıtıcı kimlik ve pasaport olmayan Somali uyruklu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.