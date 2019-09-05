Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan! Rize'de banka önlerindeki ilan panolarına, "Eğer faizi terk etmezseniz, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin" uyarısının yer aldığı ilan afişleri asıldı.

yeniakit.com.tr Duyarlı Müslümanlar, faiz oranlarının düşmesinin ardından rağbet gören kredilere karşı vatandaşları uyaran bir etkinliğe imza attı. Memişağa Parkı civarında Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde yer alan belediye ilan panolarına müthiş bir ilan verildi. Banka önlerindeki panolarda yer aldı Rize'de banka önlerindeki ilan panolarına, "Kredi alma, faize bulaşma" sloganıyla birlikte Bakara Suresi'nin 279. ayetinde yer alan "Eğer faizi terk etmezseniz, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin" uyarısının yer aldığı ilan afişleri asıldı. Vatandaşlarca takdir topladı Kimliği belirsiz kişilerce verilen ilanların 1 haftadır asılı olduğu öğrenilirken bu davranış vatandaşlar tarafından takdir gördü.

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