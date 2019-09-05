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Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

Rize'de banka önlerindeki ilan panolarına, "Eğer faizi terk etmezseniz, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin" uyarısının yer aldığı ilan afişleri asıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 01:24
Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

 yeniakit.com.tr 

Duyarlı Müslümanlar, faiz oranlarının düşmesinin ardından rağbet gören kredilere karşı vatandaşları uyaran bir etkinliğe imza attı.  

Memişağa Parkı civarında Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde yer alan belediye ilan panolarına müthiş bir ilan verildi.

Banka önlerindeki panolarda yer aldı

Rize'de banka önlerindeki ilan panolarına, "Kredi alma, faize bulaşma" sloganıyla birlikte Bakara Suresi'nin 279. ayetinde yer alan "Eğer faizi terk etmezseniz, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin" uyarısının yer aldığı ilan afişleri asıldı.

Vatandaşlarca takdir topladı

Kimliği belirsiz kişilerce verilen ilanların 1 haftadır asılı olduğu öğrenilirken bu davranış vatandaşlar tarafından takdir gördü. 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 01:24
  1. Rize
  2. belediye panolarına verilen ilan
  3. faiz uyarısı
  4. faiz
  5. kredi

YORUM YAZ

  • seyitseyit5 dk önce
    Bu ilanları asanları yürekten tebrik ediyorum.
  • Mert kaya Mert kaya 6 dk önce
    Hayatinizda gordugunuz en mukemmel reklam helal olsun
  • önderönder26 dk önce
    En başta devlet terketsin. Vatandaşı mecbur etmesin.

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