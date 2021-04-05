Bankalar ne zaman sicil affı uygulayacak? Sicil affı var mı?

Bankaların kara listesine girenlere sicil affı, yatırımcılara vergi ve harç muafiyeti getiren yasa tasarısı TBMM’ den geçmesi bekleniyor. Binlerce vatandaşın merakla beklediği sicil affı yasası, Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren sicil affı için başvurular başlayacak.

Kredi ve çek ödemelerinde sorun yaşayan esnaf için sicil affının çıkarılması için Meclise kanun teklifi verildi. Teklifi sunan Ömer Fethi Gürer, "İhtiyaç sahibi esnaf, sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi esnafın tefeciye terki olur" dedi. Öte yandan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Kredi kartı borcu bulunanların borçlarını yapılandırması, İcra ve İflas Kanunu kapsamında sürelerin durdurulması ile Merkez Bankası, bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından tutulan sicil kayıtlarının silinmesi talep edildi.

Sicil affı var mı?

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı turizmcilere sicil affı getirilmesini istedi. Kantarcı "Çok zor şartlarda olan turizm sektörü için sicil affı şart. Hayatta kalma mücadelesi içinde olan seyahat acentalarımızdan şimdiye kadar oluşturulan paketlerden yararlanamayanların sayısı oldukça fazla. Gerek pandemi öncesindeki kış döneminde, gerekse pandemi sürecinde kredilerini, ödemelerini zamanında yapamayan seyahat acentalarımızdan bankalar nezdindeki olumsuz sicili olanlar, ihtiyaçları olan desteklerden maalesef yararlanamadılar. Krediye en fazla ihtiyacı olan turizm sektörümüzü ayakta tutabilmemiz için sicil affı uygulanmalı. Sicil sorunu olanlar, KGF kredilerini kullanamadıkları gibi geçtiğimiz hafta Halkbank ve TÜRSAB iş birliği ile üyelere yönelik özel kredi destek paketinden de maalesef faydalanamamaktalar. Ayrıca gerçekleştirilmesini beklediğimiz sicil affında, bankaların geçmiş arşivlerini silmeleri gerekmekte, sicil affında bu detayın da göz önünde bulundurulması gerekiyor’’ diye konuştu.