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Ekonomi Bankalar çalışacak mı? Tam kapanma banka çalışma saatleri
Ekonomi

Bankalar çalışacak mı? Tam kapanma banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgınında vakalar son iki haftada yüzde 35 düşüş gösterdi. Buna rağmen vefat sayıları bir hayli fazla. Vaka ve ölüm sayıları sebebiyle Türkiye tam kapanma kararı aldı. Peki, tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar açık mı kapalı mı? Hangi günler bankalar açık olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:15:00 -
Bankalar çalışacak mı? Tam kapanma banka çalışma saatleri

Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. Tam kapanma sürecinde banka şubelerinin açık olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, bankalar açık olacak mı?

Bankalar çalışacak mı? Tam kapanma banka çalışma saatleri

Tam kapanma sürecinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar belirli sayıda personelle 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tak kapanma genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, kısıtlamadan muaf tutulacak.

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