Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. Tam kapanma sürecinde banka şubelerinin açık olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, bankalar açık olacak mı?

Bankalar çalışacak mı? Tam kapanma banka çalışma saatleri

Tam kapanma sürecinde bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Bankalar belirli sayıda personelle 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı tak kapanma genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, kısıtlamadan muaf tutulacak.