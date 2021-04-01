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Ekonomi Bankada Türk lirası (TL) olan ne kadar kazanacak? Stopaj vergi indirimi ne kadar?
Ekonomi

Bankada Türk lirası (TL) olan ne kadar kazanacak? Stopaj vergi indirimi ne kadar?

Stopaj vergi indirim süresi ne zamana kadar geçerli? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda çağrısında bulunduğu Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi konusunda açıklanan 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajında süre uzatıldı. Peki Bankada Türk lirası (TL) olan ne kadar kazanacak? Stopaj vergi indirim süresi ne zamana kadar geçerli?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:54:00 - 2021-04-01 08:55:43
Bankada Türk lirası (TL) olan ne kadar kazanacak? Stopaj vergi indirimi ne kadar?

Bankada Türk Lirası parası olanlara yönelik olarak teşvik edici adımlar devam ediyor. Türk Lirası mevduatlardaki stopaj vergisindeki indirim süresi 2 ay daha uzatıldı. Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.

Stopaj vergi indirimi ne kadar?

Buna göre, Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.

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