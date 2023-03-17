Bankada altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan çok ama çok kritik uyarı

ABD'deki bankaların peş peşe iflas etmesi piyasaları korkuturken bu durum altın fiyatlarını net bir şekilde etkiliyor.

Altın fiyatları, iflas haberlerinden hareketle yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu ise iflas gelişmeleri sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ramazan Kurtoğlu bilindiği üzere fiziki altın konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kurtoğlu yine banka hesaplarındaki fiziki olmayan altınlarla ilgili üstü kapalı bir tavsiyede bulunarak, "ABD de bankacılık sisteminde yaprak dökümü devam ediyor. First Republic Bank 11 bankanın 30 milyar dolar mevduat yatırmasıyla şimdilik kurtuldu. Benzer sıkıntı Avrupa bankalarına da sıçramış vaziyette. Sistemin yumuşak karnı TAHVİL stoku ile ALTIN hesapları/Kaydi altın stoku" dedi.

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