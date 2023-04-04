Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı

Altın fiyatları sınırlı düşüşte...

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörülüyor.

Analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörülüyor. Analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

Altın fiyatları ABD'de imalat aktivitesinin düştüğünü gösteren veri ve OPEC+'nin kararıyla sınırlı düşüşte. ABD'de imalat aktivitesi Mart ayında 2009'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti. Kötü gelen veri, Fed'in faiz artışlarının ne kadar süreceğine yönelik tartışmaları da hızlandırdı. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak. Bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselen külçe altın küresel ekonomideki görünüm ve enflasyon endişeleriyle volatil seyretti. Küresel piyasalar bankacılık kriziyle ilgili gelişmelere odaklanırken altının onsu 20 Mart'ta geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları görmüştü.

Bugün gümüş ve platin fiyatları düşerken paladyum ise yükseldi.

Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Finans analisti İslam Memiş, dolar, euro, gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş tahminlerini aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tahmini ise şöyle: , gram altında 1400 ve 1500 TL seviyesi için yaz aylarını işaret etti. Param var dolar alacağım diyenler gülüp geçiyorum. Euro ve sterlin tarafı dolara kıyasla daha çok kazandıracak. TL bazlı düşünüyorsunuz euro ve sterlinin dolardan daha çok getirisi olacak. Euro dolar paritesinde tekrar 1.0750 ve 1.07'ye kadar geri çekilme olacaktır. Euro serbest piyasalarda 21 lira üzerinde. Bu yıl euro TL kuru 30 lira seviyesi üzerine yükselebilir. O yüzden 21.24'lük kuru çok yüksek görmemek gerekiyor. dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ!

Açıklamalarına altın piyasası ile başlayan uzman isim ons altın fiyatında 1930 dolar seviyesinin kritik bir destek olduğunu, nisan ayı ile birlikte aşağı yönlü kırılmasını, yaşanan düşüşün ise 1870 dolar seviyesine kadar devam ettirmesini takip edeceğini açıkladı. Bu durumda ise gram altın fiyatlarında düşüş bekleniyor.

ONS gümüş fiyatlarında ise 22,80 dolar seviyesini takip edeceğini açıklayan uzman isim BİS 100'de 5000 puanın direnç seviyesi olduğunu 4.500 puan seviyesinin ise beklemede kaldığını açıkladı. Bitcoin'de ise yeni satışlar beklediğini açıklayan uzman 23 ile 28 bin dolar aralığını takipte olduğunu belirterek petrol fiyatlarında hızlı bir toparlanma ile 85 ile 88 direnlerini takip edeceğini açıkladı. Kısaca özetlemesini de yapan uzman isim altın, gümüş, kripto paralar ve borsada düşüş beklediğini açıkladı. Döviz kurlarında ise dolar endeksinde yükselme beklentisinin olduğunu duyurdu.

İngiliz bankasına göre ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde...

Mart ayında altına yönelik talebin arttığına işaret etti. Ancak dev İngiliz bankasına göre ATH kaydeden mevcut altın fiyatlamaları, düşüşün habercisi.

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered , altına yönelik dikkat çeken bir rapor hazırladı. Raporda, Mart ayı boyunca perakende ve kurumsal müşterilerin altın talebinin arttığına işaret edildi. Bankanın analisti Suki Cooper, Çin ve Hindistan’da altın fiyatının rekor kırdığına dikkat çekti.

Standard Chartered değerli metal analisti Cooper, tüm zamanların en yüksek seviyesine rağmen düzeltme bekliyor. Analist raporda altın için “iyi haberlerin” çoğunun erken fiyatlanmış olabileceğini bildirdi. Ayrıca Standard Chartered’ın 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörüsü olduğu da kaydediliyor:

“Mayıs ayında 25 baz puanlık bir artış daha görebiliriz ve bunu yılın ilerleyen zamanlarında 25 baz puanlık bir indirim izleyebilir. Altın konumlandırması, 1995 ve 2000 faiz döngüleri, öncesindekiyle tam bir tezat oluşturuyor ve şu anki konum, bir artış döngüsünün bu aşamasında şimdiye kadarki en yüksek seviye… Bu sefer, altın için ‘iyi haberlerin’ çoğu erken fiyatlanmış olabilir.”

4 NİSAN 2023 SALI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 1.223,85 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.224,04 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.131,92 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.204,83 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 2.031,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 2.053,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 4.062,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 4.106,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 8.100,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 8.180,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.134,09 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.147,55 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.983,05 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.983,40 dolar

Dün bin 985 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüş var.

İlginizi çekebilir→ Dünyaca ünlü milyarder Lebron James Elon Musk'la tartıştı! Sözleri gündemi etkisi altına aldı, altüst etti! → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dolar kuru altında güçlü baskı yapıyor: Altının fiyatlarındaki yönü kilitlendi! Görülmemiş gelişme, dev düşüş olacak mı? → TIKLAYINIZ