Banka iflaslarında uzaktan çalışma etkili oldu mu? Uzmanlar yanıtladı

Silicon Valley Bank’ın çöküşünü takip edenler, ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasına yol açan her şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Birçoğu Fed’in agresif faiz artırım kampanyasını suçlarken , diğerleri bankanın riski düzgün bir şekilde yönetemediğini söylüyor ve anonim banka çalışanları, mücadelelerini kamuya açıklayarak mevduat sahiplerini korkutmasaydı şirketin iyi olacağını söyledi.

Fakat Financial Times’ın haberine göre, SVB’deki liderler geçen ay bir raporda çalışanların “uzun süreli evden çalışma düzenlemesinin olumsuz etkilerini yaşayabileceğini” belirtti.

Ancak bazı iş yeri uzmanları, SVB’nin son zamanlardaki başarısızlığının altında yatan neden olarak uzaktan çalışmadaki performans sorunlarını suçlamanın, “daha derin organizasyonel sorunları görmezden gelen ve sorunun temel nedenlerini ele almayan uygun bir mazeret” olduğunu söyledi.

FT’nin bildirdiğine göre, pandemi boyunca ofise dönmeyi savunan Goldman Sachs ve JP Morgan gibi finans devlerinin aksine, SVB’nin 8.500 çalışanının çoğunluğu, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere ABD genelinde uzaktan çalıştı.

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