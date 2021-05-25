Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?
Bankalar kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma sürecinde bankaların mesai saatleri kısaltılmıştı. Tam kapanmanın ardından banka şubelerinin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Bugün bankalar kaça kadar açık?
Koronavirüs salgını alışkanlıkları değiştirdi. Özellikle kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı dönemlerde pek çok yerin mesai saatleri değişiyor. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından banka çalışma saatlerinin revize edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, bankalar kaça kadar açık?
Banka çalışma saatleri güncel | Bankalar kaça kadar açık?
Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA, QNS Finansbank 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Halkbank ise 09.30-17.00 saatlerinde açık. Önümüzdeki günlerde banka şubelerinin çalışma saatlerine yönelik yeni bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor.