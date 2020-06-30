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Aktüel

Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 33'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:00:17 -
Bangladeş'te teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 33'e çıktı

DAKKA(AA) - Bangladeş'te, Buriganga Nehri'nde yolcu teknesinin başka bir tekneyle çarpışmasının ardından alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

İtfaiye Biriminden Ziaur Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Dakka'nın eteklerinden geçen Buriganga Nehri'nde batan tekneden 5 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 33'e yükseldiğini kaydetti.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Rahman, kazanın yaşandığı esnada batan teknede 50 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Bölge sakinleri ve görgü tanıkları, büyük teknenin arkadan çarpmasıyla teknenin batmaya başladığını, bazı yolcuların yüzerek karaya ulaşmayı başardığını belirtmişti.

Başbakan Şeyh Hasina, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, ölenlerin yakınlarına taziyede bulunmuştu.


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