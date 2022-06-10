Bangladeş nere, Brezilya ve Arjantin nere! Böyle kavga ne görüldü ne de görüldü

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te Arjantin ve Brezilya'nın futbol takımlarını destekleyen Bangladeşli taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı. Polis, olayda 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İki Güney Amerika ülkesinin de futbol takımlarının Bangladeş'te ciddi bir taraftar kitlesi bulunuyor ve aralarındaki rekabet zaman zaman binlerce kilometre ötedeki Güney Asya ülkesinde kavgaya sebep oluyor.

Polis yetkilisi Masud Rana, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada çarşamba günkü kavgaya 300'den fazla kişinin dahil olduğunu; başkent Dakka'nın dışında bulunan kriket stadının etrafında tarafların birbirine taşlar ve tuğlalar fırlattığını ifade etti.

Polis, kavgaya bir Arjantin taraftarının, milli takımın geçen haftalarda İtalya ve Estonya'yı yendiğini gündeme getirerek Brezilya'dan daha iyi olduklarını söylemesinin sebep olduğunu belirtti.