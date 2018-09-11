Bandırma ve Erdek'te palamut bolluğu
Bandırma ve Erdek ilçelerinde, avlanan 2 bin kasa palamut, fiyatları düşürdü.11 Eylül 2018 Salı 13:27
Bandırma ve Erdek körfezlerinde palamut bereketi yaşanıyor. Balıkçıların avlayıp, hale getirdikleri palamutlar, fiyatları düşürdü. Daha önce tanesi 20 TL'ye satılan palamutun fiyatı 7.5 TL'ye kadar düştü. Bandırma'da 20 yıldır balık avladığını söyleyen Hüseyin Özden, "Uzun bir süreden sonra ilk kez bu mevsimde bu kadar bol palamut avladık. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.
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