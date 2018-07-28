THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bambu nasıl yetiştirilir?

Kolay büyümesi ve bakım ihtiyacının fazla olmaması nedeniyle, son yıllarda hem evlerde hem de ofislerde sıkça tercih edilen bir bitkidir.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:50
Bambu nasıl yetiştirilir?

Bambu dallarını ister toprakta isterse suda yetiştirilebilirsiniz. Çiçekçilerde satılan bambu dalları genellikle suyun içerisinde satılır. Ancak uygun toprak koşullarında da bambunuzu saksı içerisinde sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

SUDA YETİŞTİRME

Su ihtiyacı: Bir bataklık bitkisi olan şans bambusu, iki haftada bir su değişimi yapılarak, dibinde taşlar olan cam vazolarda kolayca yetiştirilebilir. Bambunun sulamasında kullanılacak suyun mutlaka klorsuz olması gerekir.

Klor bitki için son derece zararlı bir maddedir. Özellikle yapraklarda kendini gösteren bozulmalara yol açar. Şebeke suyu kullanıyorsanız, bambuya vereceğiniz suyun en az 2 gün süreyle açıkta bekletilmesi ve klorun tamamen etkisiz hale gelmesi için suyun havalandırılması gerekir. Bununla birlikte içme damacana vb. içme suları direkt olarak verilebilir.

GÜNEŞ VE BESİN İHTİYACI:

Güneş görmeden yaşayabilen bir bitki olmasına rağmen, özellikle yaprak gelişimi için belirli miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyar. Direkt güneş ışığından çok perde arkasından gelen filtreli güneş ışığı daha uygundur. Su içerisine, seyreltilmiş ve az oranda katılacak sıvı besin gübreleri, bitkinin gelişimini destekler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 23:50
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. aile
  6. kadın
  7. bambu bitkisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Zambiya arasında dev anlaşma
    1. Türkiye ve Zambiya arasında dev anlaşma
    2. Mısır gevreği kullanılarak yapılan..
    3. Bambu nasıl yetiştirilir?
    4. Çam mantarı nasıl bir bitkidir?
    5. Bebeklerde iştahsızlık nedenleri..
    6. Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse..
    7. Bebeklerde kulak akıntısı neden olur?
    8. Rakibin sert futbolu Fatih Terim'i..
    9. İkiz bebek anneleri için tavsiyeler
    10. Soylu'dan net mesaj: Daha yeni başladık
    11. ABD'nin küstah tehdidine tokat gibi..
    12. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da şok..
    13. ABD'desilahlı saldırı: 5 ölü
    14. Bebeklerde pişik tedavisi nasıl yapılır?
    15. Suriyeli mülteciler ülkelerine geri..
    16. Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk..
    17. Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü, 3..
    18. Şok eden görüntü! Bulana ödül verilecek
    19. Çocuğun burun temizliği nasıl..
    20. Cezayir'den flaş açıklama: 29..
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı
    Ağızları açık bırakan olay! Kızı doğan baba Nüfus Müdürlüğü'nde şoku yaşadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!