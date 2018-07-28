Bambu nasıl yetiştirilir?

Bambu dallarını ister toprakta isterse suda yetiştirilebilirsiniz. Çiçekçilerde satılan bambu dalları genellikle suyun içerisinde satılır. Ancak uygun toprak koşullarında da bambunuzu saksı içerisinde sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

SUDA YETİŞTİRME

Su ihtiyacı: Bir bataklık bitkisi olan şans bambusu, iki haftada bir su değişimi yapılarak, dibinde taşlar olan cam vazolarda kolayca yetiştirilebilir. Bambunun sulamasında kullanılacak suyun mutlaka klorsuz olması gerekir.

Klor bitki için son derece zararlı bir maddedir. Özellikle yapraklarda kendini gösteren bozulmalara yol açar. Şebeke suyu kullanıyorsanız, bambuya vereceğiniz suyun en az 2 gün süreyle açıkta bekletilmesi ve klorun tamamen etkisiz hale gelmesi için suyun havalandırılması gerekir. Bununla birlikte içme damacana vb. içme suları direkt olarak verilebilir.

GÜNEŞ VE BESİN İHTİYACI:

Güneş görmeden yaşayabilen bir bitki olmasına rağmen, özellikle yaprak gelişimi için belirli miktarda güneş ışığına ihtiyaç duyar. Direkt güneş ışığından çok perde arkasından gelen filtreli güneş ışığı daha uygundur. Su içerisine, seyreltilmiş ve az oranda katılacak sıvı besin gübreleri, bitkinin gelişimini destekler.

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