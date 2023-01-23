Balyoz davası ertelendi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 kişiye verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen balyoz davasında mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmayı 24 Mart’a erteledi.

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın beraatına karar verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı emekli General sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın beraatının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek karara itiraz etti. Yapılan itiraz sonrası 229 sanık hakkındaki beraat kararı onanırken, 7 sanık hakkındaki beraat kararı ise bozuldu. Bozma kararının ardından 7 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral sanık Çetin Doğan, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ile Emin Küçükkılıç ve avukatları da hazır bulundu.

Karar 24 Mart'ta

Önceki celse verilen mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklardan emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol mahkemenin daha önce verdiği beraat kararında direnmesini talep etti. Emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı da mahkemenin yıllardır süren ıstıraplarına son vererek haklarında beraat kararı vermesini talep etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan da yaptığı savunmada, önceki yargılamada atılı suçları işledikleri gerekçesiyle sonuç ve kanaate varılmadığını söyleyerek, “Bu hükmün geçersizliğini ortaya koyan somut olgu dava konusu Yargıtay ilamında yer almamaktadır” dedi.

Alınan son savunma ve sözlerin ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi.