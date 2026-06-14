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Gündem 500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
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500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Yeniakit Publisher
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500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceleyince hemen polisi aradı. Camide fuhuş yapan bir kadın ile erkek polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Adil kontrol şartıyla serbest bırakılan reziller, skandal savunmalarında fantezi amacıyla camiyi seçtiklerini söyledi.

Ahlaksız ve rezil bir kesim, her fırsatta Müslüman Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Kocaeli sabah namazı saatlerinde yaşanan bir rezillik ‘yok artık’ dedirtti. Sabah ezanını için okumak 500 yıllık tarihi camiye gelen müezzin, girişten gelen sesler üzerine içeriyi kontrol etti. Bu sırada camide bir kadın ve bir erkek olduğunu fark eden müezzin ile bazı cemaat üyeleri, şüphelilerin peşinden koştu.

CAMİDE FUHUŞ

İlk etapta hırsızlık ihtimali üzerinde duran müezzin, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin cami içerisinde fuhuş yaptığını görüne müezzin, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kimlikleri tespit edilen kadın ve erkek kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FARKLI BİR DENEYİM OLSUN İSTEMİŞLER

Kocaeli basınına göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki rezil, skandal ifadelerinde olayı fantezi ve farklı bir deneyim amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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