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Spor Balotelli'ye büyük şok!
Spor

Balotelli'ye büyük şok!

Mario Balotelli, 2022 Dünya Kupası play-off maçları için İtalya Milli Takımı'na çağırılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 20:09:00 -
Balotelli'ye büyük şok!

Mario Balotelli, 2022 Dünya Kupası play-off maçları için İtalya Milli Takımı'na çağırılmadı.

A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Millî Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Roberto Mancini, 32 futbolcuya açıkladığı listede yer verirken, Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli aday kadroda yer almadı.

BALOTELLI UMUTLUYDU

İtalya'nın hazırlık maçlarının kadrosuna davet alan Balotelli, açıklanacak kadroda yer almayı bekliyordu.

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