Balotelli'nin yeni adresi açıklandı
Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon euro karşılığında Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan, geçen sezon ise Adana Demirspor'a 33 maçta 19 gol 7 asistlik katkı sağlayan Mario Balotelli İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu sözlerle ayrılık resmen duyuruldu:
"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."