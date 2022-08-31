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Spor Balotelli'nin yeni adresi açıklandı
Spor

Balotelli'nin yeni adresi açıklandı

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon euro karşılığında Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 21:42:00 -
Balotelli'nin yeni adresi açıklandı

Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan, geçen sezon ise Adana Demirspor'a 33 maçta 19 gol 7 asistlik katkı sağlayan Mario Balotelli İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu sözlerle ayrılık resmen duyuruldu:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz."

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