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Spor "Balotelli Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdü" iddiası! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama
Spor

"Balotelli Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdü" iddiası! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama

Adana Demirspor'da sezona damga vuran İtalyan forvet Mario Balotelli'nin Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü iddiası olay oldu. Konuyla ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiayı yalanlayarak "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 11:02:00 -
"Balotelli Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdü" iddiası! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama

Spor gündemi bomba bir iddiayla güne başladı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Adana Demir spor'da sezonun flaş ismi İtalyan forvet Mario Balotelli'nin Galatasaray'dan kiralanan ve yine üstün performans gösteren kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü tekme tokat dövüp takımdan kovulduğu haberi spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

Murat Sancak'tan yalanlama

NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiaların külliyen yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." dedi.

İki yıllık sözleşmesi var

Adana Demirspor Tesisleri'nin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı. 2024'e kadar mukavelesi olmasına rağmen ünlü forvet ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yunus Akgün için 5 milyon euro 

Adana Demirspor ile başarılı bir çıkış yakalayan Yunus Akgün, sezon sonu Galatasaray'a dönmeye hazırlanırken, Adana Demirspor cephesinin sarı-kırmızılılara 5 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

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